Die fünf besten Großveranstaltungen in Linz 2025 mit freiem Eintritt

Die Klangwolke, die größte und spektakulärste Open-Air-Inszenierung Europas im öffentlichen Raum, ist zu einem echten Linzer Wahrzeichen geworden.

Kunst und Kultur sind für alle da: Linz bietet auch heuer wieder kostenlosen Zugang zu Kulturevents.

Stream Festival. Das Stream Festival widmet sich am 30. und 31. Mai zwei Tage lang der Club-Kultur. In Zusammenarbeit mit der örtlichen Club-Szene wird in der Innenstadt gefeiert.



Bubble Days. Anfang Juni wird der Linzer Industriehafen zur Partyzone: Mit Konzerten, Kunstprojekten und sportlichen Highlights sorgen die Bubbledays am 6. und 7. Juni für Urlaubsstimmung. Spektakuläre Wakeboard-Stunts begeistern die Besucher, die auch selbst aktiv werden können – ob beim Stand-up-Paddeln, Graffiti ausprobieren oder Wakeborden.



Klangwolke. Die visualisierte Klangwolke lockt am Samstag, 6. September, die Massen in den Donaupark.



Pflasterspektakel. Das Pflasterspektakel verwandelt die Innenstadt drei Tage lang in das Zentrum der Straßenkunst. Zwischen 17. und 19. Juli werden 200.000 Besucher erwartet.



Urfix. Jahrmarktkultur kann man heuer von 26. April bis 4. Mai am Urfahranermarkt in Linz-Urfahr erleben.