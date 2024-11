Diese Gemeinde hat ein Hundeverbot beschlossen

Große Aufregung in Oberösterreich: In Steyregg wurde ein ganzjähriges Hundeverbot beschlossen.

Der Pleschinger See ist ein beliebtes Naherholungsgebiet im Nordwesten der oberösterreichischen Stadtgemeinde Steyregg. Während Hunde hier bisher nur während der Badesaison verboten waren, müssen die Vierbeiner nun das ganze Jahr über draußen bleiben. Das hat der Gemeinderat beschlossen.

© Gemeinde Steyregg ×

„Die Mitnahme von Hunden auf die Liegeflächen sowie in das Wasser der Freibadeplätze am Pleschinger Badesee ist zwischen dem 01.01. und dem 31.12. verboten“, heißt es in der von SPÖ-Bürgermeister Hintringer unterschriebenen Verordnung. Bei Verstößen drohen Strafen von bis zu 7.000 Euro.

© Gemeinde Steyregg ×

Brisant: Der See wird von der LINZ AG betrieben und verwaltet. Wie linza.at berichtet, weiß man bei der LINZ AG von der Ausweitung des Hundeverbots noch nichts.