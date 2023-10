Drama an Tankstelle - Mann von Autobus erdrückt

Tödlich endete in Haag am Hausruck (Bezirk Grieskirchen) für einen 45-Jährigen der Versuch, selbst eine Reparatur an einem defekten Linienbus zu unternehmen.

OÖ. Der Mann wollte einen ausrangierten Omnibus von Deutschland nach Rumänien überstellen. Bei der Fahrt dorthin dürfte dann ein technischer Defekt aufgetreten sein, den der Lenker selbst an einer an der Innkreisautobahn (A 8) bei Haag am Hausruck gelegenen Tankstelle beheben wollte. Dabei wollte der Deutsche diverse Reparaturen am Unterboden des Busses durchführen, verwendete aber einen für einen Pkw bestimmten, der unter dem Gewicht des Busses einknickte und den Mann einklemmte. Eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife setzten umgehend die Rettungskette in Gang - und legte selbst Hand an. Gemeinsam mit weiteren15 bis 20 Personen wurde versucht, das Heck des Busses anzuheben, um so das Opfer zu befreien. Da keine geeigneten Gerätschaften zur Verfügung standen, wurde weiterhin bis zur Beschaffung eines eigens für den Schwertransport bestimmten Wagenhebers versucht, mittels vereinter Muskelkraft den Gelenkbus anzuheben. spunQ:Image id="573650652"/> Kurz darauf traf die Rettung ein, deren Besatzung die weitere Erste Hilfe sowie die laufende Reanimationsversuche übernahm. Wohl konnte der Mann dann von der Feuerwehr zwar befreit werden, er verstarb aber noch vor Ort.