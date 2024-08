E-Bike-Fahrer stürzt bei Gruppenausfahrt – tot

Der 58-Jährige kam auf gerader Strecke zu Sturz und stürzte in einen Wald.

Schörfling. Ein 58-Jähriger aus Vöcklabruck ist am Sonntagabend bei einer Gruppenausfahrt in Schörfling am Attersee tödlich mit seinem Elektrofahrrad verunglückt. Der Mann war laut einer Polizeiaussendung mit fünf weiteren Personen Richtung Kasten unterwegs, als er auf gerader Strecke zu Sturz kam und in einen Wald stürzte.

Die anderen Radfahrer und Radfahrerinnen eilten dem Mann zu Hilfe, ein herbeigerufener Notarzt konnte aber nur den Tod des E-Bikers feststellen.