Egger Moden ist insolvent

Familienunternehmen bekannt für Trachtenmode.

OÖ. Wieder eine Modekette in Insolvenz: Über die Egger Moden GmbH mit Hauptsitz in Unterweißenbach und Filialen in Unterweitersdorf und Rohrbach wurde am Landesgericht Linz ein Sanierungsverfahren beantragt. Es stehen 1,326 Mio. Euro Passiva Aktiva von 267.000 Euro gegenüber. Das Familienunternehmen verkauft in vierter Generation Trachtenmode sowie normale bis übergroße Damenmode und Herrenmode in Unterweißenbach, Rohrbach und Unterweitersdorf. 98 Gläubiger und 16 Mitarbeiter sind betroffen.