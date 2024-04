Ein Toter bei Horror-Crash mit 4 Fahrzeugen

Der Lenker geriet auf die Gegenfahrbahn , touchierte zwei Autos und krachte frontal in ein drittes.

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B154 in Mondsee (Bezirk Vöcklabruck) ist am Freitagabend ein 62-jähriger Mann getötet worden. Gegen 21.45 Uhr war ein Lenker mit seinem Wagen kurz vor der Ortseinfahrt Scharfling auf die Gegenseite gekommen, hatte zwei entgegenkommende Autos touchiert und war schließlich mit einem vierten Fahrzeug frontal kollidiert.

© AFK MONDSEE/C. STOXREITER

© AFK MONDSEE/C. STOXREITER ×

"Als wir am Unfallort eingetroffen sind, mussten wir uns erst einen Überblick verschaffen, da die vier Unfallfahrzeuge weit verstreut auf der B154 standen", berichtete Wolfgang Schachl, Einsatzleiter der Feuerwehr St. Lorenz, von einem "unübersichtlichen Trümmerfeld". Die Mitglieder der Feuerwehren St. Lorenz und Mondsee konnten die in den Autos befindlichen Personen befreien. Ein Mann verstarb an der Unfallstelle, eine zweite Person wurde mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Während des Einsatzes war die Bundesstraße für rund drei Stunden gesperrt.

© AFK MONDSEE/C. STOXREITER ×