Ein Toter bei Kellerbrand in Enns

Bei einem Kellerbrand in einem Wohnhaus in Enns (Bezirk Linz-Land) ist Dienstagfrüh eine Person ums Leben gekommen.

Der Brand brach gegen 8 Uhr am Morgen aus. Ein Polizeibeamter versuchte erfolglos, in den Keller vorzudringen, um einen Bewohner zu retten. Unterdessen konnte ein Kleinkind und dessen Mutter in Sicherheit gebracht werden.

Ein Mann wurde wenig später jedoch nur noch tot aus dem Keller geborgen. Mehrere Atemschutztrupps wurden eingesetzt, um den Brand zu bekämpfen und umfangreiche Nachlöscharbeiten durchzuführen.

© Fotokerschi ×

Der Rettungsdienst versorgte insgesamt vier Personen, von denen niemand ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.