Ex-Landes-Chef beim Horror-Unfall in Stift

Ein 86-Jähriger verwechselte Gas und Bremse. Zum Glück sind nicht noch viel mehr Opfer zu beklagen.

OÖ. Wie am Montag bekannt wurde, versammelten sich nur wenige Meter von dem Drama entfernt an die 500 Besucher des Stiftes St. Florian, die zum 55-jährigen Priesterjubiläum von Pater Rupert Baumgartner mit Messe und anschließendem Konzert eingeladen waren. Einer der Gäste war Ex-Landeshauptmann Josef Pühringer (71), der den Horror-Unfall selbst nicht miterlebte, aber mitbekam, als es plötzlich „sehr hektisch und schrecklich“ wurde – wegen des völlig unerwarteten Unfalls in der Zufahrt zum Stift.

Wie ÖSTERREICH berichtete, krachte ein Pensionist aus Urfahr-Umgebung mit seinem VW Tiguan in einen dort aufgestellten Obst- und Gemüsestand, weil er laut Augenzeugen Gas mit Bremse verwechselt haben dürfte. Der Oldie-Lenker selbst konnte bis Redaktionsschluss noch nicht einvernommen werden, weil er auch verletzt wurde und in Spitalsbehandlung ist.

Schweigen. Außerdem hat er einen Rechtsbeistand beigezogen, der ihm wohl vorerst zum Schweigen geraten hat. Von den 12 Opfern wurden fünf schwer verletzt. Eine 19-Jährige, die am Brustkorb überrollt wurde, schwebt weiterhin in Lebensgefahr.