Falsches Bein weg – wie konnte das passieren?

Für weltweite Schlagzeilen sorgt dieser unglaubliche Fall eines Ärzte-Pfuschs im Krankenhaus Freistadt.

Die derzeit außer Dienst gestellte Chirurgin machte in diesem Fall eines 82-jährigen Diabetikers, dem das linke Bein abgenommen werden sollte, alles falsch: Sie markierte vor der OP an dem Mann, der sich leider nicht mehr so gut artikulieren kann und von Schmerzmitteln sediert war, das falsche (rechte) Bein mit einem Pfeil.



Und das obwohl bei den Vorbesprechungen und auch bei den Untersuchungen stets von der Amputation des linken Beines gesprochen worden war.



