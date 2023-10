Fast 600.000 kamen zum Herbst-Urfix

Das ÖH-Semesteropening fand zum zweiten Mal am Urfix statt.

Linz. Neun Tage lang wurde am linken Donauufer wieder der Herbst Urfahranermarkt abgehalten. Spätsommerliche Temperaturen und ein neues Fahrgeschäft lockten 570.000 Besucher an, um bei freiem Eintritt das Volksfest-Flair zu genießen. 280 Marktbetriebe und ein abwechslungsreiches Angebot an Fahrgeschäften, Ausstellungen, Musik und Kulinarik wurde den zahlreichen Besuchern geboten. "Die Menschen lieben den Urfahranermarkt, denn er ist ein Markt für Alle“, sagt Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer (ÖVP). Das sonnige Wetter sorgte für einen Ansturm auf die zahlreichen Freiluft-Fahrgeschäfte, die Verkaufsstände und das kulinarische Angebot. So gingen über 110.000 Biere, 43.000 Limonaden, 4.000 Portionen Grillhendl und 72.000 Portionen Bratwürste über die Theke. Höhepunkte waren der Familientag und das zum zweiten Mal veranstaltete ÖH-Clubbing am Urfix sowie der Tag der Inkluision mit der Buchpräsentation von Claudia Em.