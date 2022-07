Fenstersturz: Geschwister durch Handy abgelenkt

Der Bub liegt schwer verletzt im Krankenhaus auf der Kinderintensivstation.

OÖ. Am Morgen nach dem dramatischen Unfall in der Eisenbahngasse in der Linzer Innenstadt gab das Kepler Klinikum leichte Entwarnung: Der zweijährige Bub, der im zweiten Stock eines Mehrparteienhauses acht Meter aus dem Fenster gestürzt ist, schwebt glücklicherweise nicht in akuter Lebensgefahr.

Mittlerweile steht auch fest, wie es zu dem Fenstersturz kommen konnte:

Bruder und Schwester zockten im selben Raum

Demnach dürfte der Kleine – während sich seine Eltern kurz in einem Nebenraum aufhielten – im Wohnzimmer über das Sofa und/oder einen Heizkörper auf den Fenstersims geklettert sein, es danach geschafft haben, dort die provisorische Fenstersicherung zu lösen und schließlich nach vorne gekippt sein. Die Schwester (10) und der Bruder (7) des Buben waren zum Zeitpunkt des Unfalls zwar im selben Raum, bemerkten die drohende Gefahr jedoch nicht, da sie laut Polizei durch das Spielen auf ihren Handys abgelenkt waren.

Die Eltern sehen sich nun mit Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung konfrontiert.