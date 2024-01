Feuer-Drama: Eltern und drei Kinder nach Brand im Spital

Dramatische Szenen haben sich in der Nacht auf Donnerstag in Haag am Hausruck abgespielt.

Der Brand dürfte in einem Zimmer im unteren Stock am Donnerstagfrüh ausgebrochen sein. Laut Polizei hat ein Nachbar das Feuer entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. © laumat.at × Der Familienvater (34) wurde währenddessen ebenfalls wach und brachte seine Frau (33) sowie seine drei Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren aus dem Haus. Alle fünf Familienmitglieder mussten wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital. Brandursache wird ermittelt Warum es kurz nach Mitternacht in dem Haus zu brennen begann, ist derzeit noch unklar. Brandsachverständige ermitteln in dem Fall.