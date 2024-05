Feuer-Inferno in Rohrbach: Ein Toter, 14 Personen gerettet

Toter lag bei Eintreffen der Feuerwehr am Gehsteig, zweite Person wollte aus brennendem Gebäude springen

14 Personen hat die Feuerwehr bei einem Brand in einem Haus am Rohrbacher Stadtplatz in Oberösterreich in der Nacht auf Mittwoch gerettet, ein Mann lag bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte auf dem Gehsteig vor dem Gebäude. Der 53-jährige Bewohner der Wohnung im zweiten Stock wollte sich offenbar durch einen Sprung aus dem Fenster retten und kam dabei ums Leben, berichtete die Landespolizeidirektion.

© FRANZ PLECHINGER / FOTOKERSCHI ×

Die Feuerwehr konnte einen weiteren Fenstersprung aus der zweiten Etage verhindern und die Person mit der Drehleiter bergen, sagte Einsatzleiter Martin Wakolbinger, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Rohrbach, der APA. Um 1.50 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, insgesamt waren 13 Wehren mit 230 bis 250 Kräften im Einsatz, so Wakolbinger. Das Feuer war im zweiten Obergeschoß, wo sich Wohnungen befinden, oder im Dachboden des Hauses am Stadtplatz ausgebrochen.

© Martin Scharinger / FOTOKERSCHI ×

Brand noch nicht vollständig gelöscht

Im Restaurant im Erdgeschoß waren keine Personen mehr, im ersten Stock, wo sich eine Pension befindet, mussten Leute geweckt werden, die noch geschlafen hatten. Sie wurden aus dem Haus gelotst und in der Gemeinde untergebracht. Ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbargebäude konnte gerade noch verhindert werden.

Mittwochvormittag waren noch Nachlöscharbeiten im Gang. "Zurzeit werden das Blechdach und der Dachstuhl abgetragen", sagte der Einsatzleiter, damit man untersuchen könne, wo der Brand ausgebrochen sei. "Brand aus" war um 9.00 Uhr noch nicht gegeben, auch die Ursache für das Feuer war noch unklar.