Flitterwochen endeten für Frischvermählte in Bergnot

Schon nach wenigen Tagen endete eine junge Ehe vorübergehend in der Sackgasse.

OÖ. Eine Bergtour am Dachstein (Bezirk Gmunden) hat für ein deutsches Paar in den Flitterwochen erst abseits der geplanten Route und dann mit einem Hubschrauberflug ge­endet. Die beiden – 34 und 28 Jahre alt – folgten am Dienstag ihrer mit digitalen Karten geplanten Route von der Bergstation der Dachsteinsüdwand zur Steiner Scharte auf den Gosau Gletscher. Im Bereich der Windlucke kamen sie vom Weg ab und trauten sich nicht mehr weiter. Gegen 14 Uhr wählten sie den Notruf.



Wegen einer Nebelbank konnte der Polizeihubschrauber nicht direkt zu dem Paar fliegen. Zwei Bergretter wurden hinaufgeflogen und lotsten die Urlauber am Seil aus dem Nebel. Dann nahm sie der Hubschrauber auf.