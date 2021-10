Frontalkollision: 34-jähriger Autofahrer tot

Ein Fahrer in Oberösterreich ist aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten.

Ein 34-jähriger Autofahrer hat Donnerstagnachmittag eine Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Pkw in Walding (Bezirk Urfahr-Umgebung) nicht überlebt. Der Mann war aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn der B131 geraten. Die 64-jährige Lenkerin und ihre 84-jährige Beifahrerin des anderen Wagens wurden bei dem Zusammenstoß verletzt, die ältere wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Linzer UKH geflogen, so die Polizei. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.