Geisterfahrer (19) mit gestohlenem Auto gestoppt

19-Jährige flüchtete nach Anhaltung durch die Mautaufsicht in die entgegengesetzte Fahrtrichtung

Ein 19-jähriger Geisterfahrer, der mit einem gestohlenen Auto unterwegs war, ist Samstagmittag auf der A8 in Sattledt (Bezirk Wels-Land) gestoppt worden. Der Kroate war zuerst wegen einer fehlenden Vignette von der Mautaufsicht angehalten worden. Der Lenker hielt zwar kurz in der Pannenbucht, flüchtete dann jedoch in die entgegengesetzte Fahrtrichtung. Im dichten Ferienreiseverkehr gefährdete er den entgegenkommenden Verkehr erheblich, berichtete die Polizei.

Laut den Mitarbeitern der Asfinag konnte in mehreren Situationen ein Frontalzusammenstoß nur knapp verhindert werden. Der Pkw, mit dem der Mann unterwegs war, wurde von den slowenischen Behörden als gestohlen gemeldet und war zur Fahndung ausgeschrieben. Eine Verkehrsstreife entdeckte das Auto schließlich an der Raststation Stattledt. Als die Polizisten den Pkw anhalten wollten, beschleunigte der Beschuldigte, touchierte die Leitplanke auf der Rampe zur A8 und verursachte einen Totalschaden. Der 19-Jährige und seine 15-jährige Beifahrerin sprangen aus dem Fahrzeug und setzten die Flucht zu Fuß fort.

Neun Streifen, ein Hundeführer und ein Polizeihubschrauber suchten nach den Flüchtigen. Gegen 14.30 Uhr konnten die beiden schließlich festgenommen werden. Das nicht mehr fahrtüchtige, gestohlene Auto wurde sichergestellt. Der 19-Jährige wurde bei der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt. Die 15-jährige Beifahrerin, die als abgängige Minderjährige ausgeschrieben war, wurde einer sozialpädagogischen Einrichtung übergeben.