Gmunden rockt: James Blunt, Wanda und die Seer kommen

Drei Tage lang verwandelt sich Gmunden in eine riesige Partyfläche.

Gmunden. Von 30. Mai bis 1. Juni 2024 geht die elfte Ausgabe von Gmunden rockt über die Bühne. Die Verantalter Floro holen für das kommende Jahr wieder einen Weltstar auf die Bühne am Gmundner Rathausplatz: James Blunt kommt mit seinen größten Hits im Gepäck ins Salzkammergut und eröffnet die dreitägige Party. Am Zweiten Tag heizen Wanda dem Publikum ein, bevor am 1. Juni die Seer mit ihrer Abschiedstournee Halt in Gmunden machen. Tickets für die Seer sind bereits auf floro.at erhältlich. Der Vorverkauf für Wanda startet am 18. September, James Blunt-Tickets können ab Mittwoch gekauft werden. Karten für die Konzerte eignen sich auch als perfektes Geschenk.