Goldwelt Juweliere insolvent

Im Insolvenzantrag werden zahlreiche Ursachen genannt. Ein Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent wird angeboten.

Die Firma Goldwelt Juweliere & Uhrmacher GmbH ist insolvent. Sie hat am Landesgericht Linz den Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung beantragt, berichteten die Kreditschützer Creditreform und KSV1870 am Dienstag. Der Juwelier hat 13 Standorte in Österreich. 60 Arbeitnehmer und rund 43 Gläubiger seien betroffen.

Zahlreiche Ursachen für Pleite

Zahlreiche Insolvenzursachen werden in dem Antrag genannt: Umsatzeinbrüche während der Corona-Pandemie, gestiegene Miet- bzw. Pachtentgelte sowie Energie- und Personalkosten. Schlussendlich sei für die Insolvenz aber das Scheitern der Verhandlungen mit einem potenziellen Investor verantwortlich gewesen. Den Gläubigern wird ein Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent, innerhalb von zwei Jahren vom Tag der Annahme des Sanierungsplans angeboten. Über Aktiva und Passiva war vorerst nichts bekannt.