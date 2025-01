"SchokoladeFest" feiert in Graz Premiere

Die Messe Graz verwandelt sich erstmals in ein süßes Paradies für die ganze Familie.

Vom 7. bis 9. Februar verwandelt sich die Messe Graz erstmals in ein süßes Paradies für die ganze Familie. Das „SchokoladeFest 2025" verspricht ein Wochenende voller köstlicher Entdeckungen und kulinarischer Abenteuer. An über 50 Ständen können die Besucher unzählige Schokoladesorten verkosten und kaufen, aber auch Ausgefallenes wie Schokobier, Schokospieße, Schokolikör, Schokopizza, Schokodöner, Schokoburger und vieles mehr genießen. In speziellen Schokoladeworkshop, wie z.B. von Thermomix, verraten Köche und Konditoren ihre besten Rezepte rund um den süßen Glücklichmacher. Live on Stage: Sängerin Beatrice Turin.

Vier Hauptbereiche für Besucher

Das Event gliedert sich in vier Hauptbereiche. Im Zentrum dieser süßen Abenteuerreise steht die kulinarische Show, bei der renommierte Restaurantköche ihre kreativen und fantasievollen Rezepte präsentieren. Ein weiterer Bereich widmet sich den Workshops, die sowohl für Erwachsene als auch für Kinder konzipiert sind. Die dritte Zone beherbergt einen großen europäischen Schokoladenmarkt. Hier finden Besucher an über 50 Ständen eine beeindruckende Auswahl an Schokoladensorten und -spezialitäten aus Österreich und ganz Europa wie Schokoladebier, Schokoladespieße, Schokoladelikör, Schokoladepizza, Schokoladeburger und unzählige andere Schokoladeinnovationen. Der vierte Raum ist das Reich der kleinen Naschkatzen mit speziell eingerichteter Kinderecke, die mit kostenlosen Aktivitäten wie Schokolademalerei, Hüpfburgen und Entdeckungsspielen aufwartet.

Weitere Highlights sind ein Thermomix-Workshop, bei dem Profis Schokoladenrezepte zum Selbermachen präsentieren. Patissier Georg Kocmann zeigt, wie einem Dubai-Schokolade selbst gelingt. Seinen großen Auftritt feiert auch Wiens bekannter Chocolatier Michael „Schokomichi“ Reimer. Auf eine Geschmacksreise nimmt Michael Salge (AHerz) die Besucher mit. Salge zeigt, wie aus der Kakao-Bohne eine Schokolade-Tafel wird. Über die Schulter können Interessierte auch dem Grazer Konditormeister Stefan Feigl schauen und das eine oder andere Geheimnis seiner Torten entlocken.

Besucher erwartet Zeitreise der Schokolade

Für Spannung ist auch bei Elisabeth Monamy garantiert, die die Besucher auf eine Zeitreise der Schokolade mitnimmt. Dabei präsentiert sie historische Rezepte. Vertreter der renommierten Gastgewerbefachschule Wien lassen sich über die Schultern schauen. Zu jeder vollen Stunde können die einzigartigen Geschmacksprofile der Schokoladen erkundet werden. Jede Sorte unterstützt dabei ein Naturschutzprojekt. Bei der Mitmach-Station können Jung und Alt eigene Schokospieße kreieren. „Taucht frische Früchte in edle Schokolade und lasst eurer Kreativität freien Lauf“, lautet das Motto. Ein Genuss für Augen und Gaumen ist somit garantiert!



Einen Schwerpunkt legen die Veranstalter auf familienfreundliche Angebote zum Mitmachen für Groß und Klein: „In diesem Jahr werden wir mit einer Vielzahl kostenloser Aktivitäten wie Schokolademalerei, Hüpfburgen, Entdeckungsspielen und speziellen Kinder-Kursen auch die kleinen Naschkatzen stärker einbinden", so Veranstalter Chris Delattre. Auf der Bühne erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm mit Saxophonisten, lateinamerikanischen Musikgruppen, Tanzvorführungen und vielem mehr.

Zahlreiche Live-Acts werden geboten

Nicht nur süße Versuchungen bietet das SchokoladeFest, sondern auch ein feines Unterhaltungsprogramm. Einer der Höhepunkte ist der Auftritt von Sängerin und Miss Europe Beatrice Turin. Dabei präsentiert sie ein Best of ihrer Songs, die sie gemeinsam mit Ex-DJ Ötzi Produzent Klaus Biedermann aufgenommen hat. Wenn Änsi und Steve vom Duo Nachtigall die Gitarren auspacken, spielen sie alles von Rock bis Pop. Für ordentlich Stimmung sorgt auch der Musiker Uwe Rath. Heiß her geht es, wenn die Band Latin Soul lateinamerikanische Rhythmen anstimmt. Für ordentlich Schwung sorgt auch das Grazer Foundations Dance Collective mit seinen Einlagen. Der Eintrittspreis beträgt 13 Euro für Erwachsene, 11 Euro für Senioren und Studenten und 8 Euro für Kinder. Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt.