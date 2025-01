Schutzzone im Grazer Volksgarten verlängert

Die neue Verordnung tritt ab Donnerstag in Kraft. 270 Betretungsverbot wurden bereits ausgesprochen.

Die Mitte Juli 2024 verordnete Schutzzone im Grazer Volksgarten wird um sechs Monate bis Juli dieses Jahres verlängert. Die mit 1. Oktober 2024 verhängte Schutzzone im nahen, aber kleineren Metahofpark bleibt bis April bestehen, teilte die Landespolizeidirektion am Dienstag mit. Die Polizei hat bei Kontrollen rund 270 Betretungsverbote verhängt und ist auf etliche kleine Drogenverstecke gestoßen.

Die Zonen-Verordnung war wegen des von der Polizei festgestellten Anstiegs von Drogendelikten und der vermehrten Sicherstellung von im Park versteckten Suchtmitteln zum Schutz von Minderjährigen verordnet worden. Erhöhter Kontrolldruck durch Streifendienste sowie rund 60 Schwerpunktaktionen führten u. a. zu über 270 Betretungsverboten. Etwa gleich viele Anzeigen gab es - beispielsweise nach dem Suchtmittelgesetz (69), dem Fremdenrecht (36) oder der Missachtung von ausgesprochenen Betretungsverboten (124). Die restlichen Anzeigen fielen auf sonstige Übertretungen. Bei rund 50 Personen lag eine gerichtliche Aufenthaltsermittlung vor.

In 68 Fällen wurden Drogen sichergestellt

Drogen wurden in 68 Fällen sichergestellt. In Summe waren dies etwa 1,5 Kilogramm Cannabis und geringe Mengen an Kokain, Ecstasy oder sonstigen Tabletten. Allein die Suchtmittel-Spürhunde stöberten in den Schutzzonen Drogenverstecke mit Suchtmitteln im Straßenverkaufswert von rund 27.000 Euro auf. Die nach sechs Monaten erforderliche Evaluierung hat ergeben, dass ein Antrag auf eine Fortführung der Schutzzone erforderlich sei, zur nachhaltigen Verbesserung der Suchtmittelsituation in öffentlichen Parkanlagen. Ohne die Verordnung müsse man spätestens im Frühjahr mit einer Rückkehr der dementsprechenden Klientel und einer Verschlechterung der Situation rechnen. Zudem habe sich auch das subjektive Sicherheitsgefühl von Anrainern erheblich verbessert.

Scharfe Kontrollen sorgten für Verlagerung der Drogenszene

In der Schutzzone im Metahofpark wurden seit 1. Oktober an die 100 Betretungsverbote verhängt. Schwerpunktmaßnahmen will die Polizei weiterhin setzen. Die Drogenszene im Volksgarten bzw. im Metahofpark, nur wenige hundert Meter auseinanderliegend, sind wie kommunizierende Gefäße. Schärfere Kontrollen im Volksgarten sorgten bisher für eine Ausweichbewegung in den kleineren Metahofpark.