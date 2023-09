Grillhendl-Schock am Urfix: 17,20 Euro für Essen

280 Schausteller, Aussteller und Beschicker sind heuer am Urfix vertreten.

Linz. Am Wochenende fällt wieder der Startschuss für den Urfahranermarkt. Der Aufbau läuft noch auf Hochtouren, bevor am Samstag der Herbst-Urfix mit dem traditionellen Salut der Pranger Schützen und dem Bieranstich durch Klaus Luger und Doris Lang-Mayerhofer offiziell eröffnet wird. Von 10 bis 11 Uhr können am Eröffnungstag auch alle Fahrgeschäfte gratis gefahren werden.

Wer dann hungrig wird, muss aber tief ins Geldbörserl greifen. Ein Grillhendl mit Pommes kostet 17,20 Euro. eine Halbe Bier wird für 6,40 Euro verkauft. Laut Festwirt ist das aber noch zu wenig, es müsste sieben Euro für das Bier verlangt werden, damit sich der Ausschank auch wirtschaftlich rentiert. Nach dem Aufschrei im Frühling, weil die Gastro-Preise so stark angehoben wurden, gab es jetzt beim Bier keine Änderungen.

Neu ist heuer das Fahrgeschäft Musikexpress und der Tag der Inklusion am 5. Oktober. Claudia Em stellt an diesem Tag ihr neues Buch vor.

Insgesamt präsentieren 70 Aussteller ihre Produkte in der Verkaufsausstellung in den Hallen. Mit Ausstellern, Schaustellern und Beschickern sind 280 unterschiedliche Aussteller am Markt vertreten - das sind fast so viele wie im Frühling.