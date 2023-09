Linz jubelt über Tourismusrekord

Im heurigen Jahr wurden bereits 53.000 mehr Nächtigungen gezählt als im Vergleichszeitraum des bisherigen Rekordjahres 2019.

Linz. „Noch nie war Linz für Gäste aus dem In- und Ausland so attraktiv wie heuer“, freut sich die Linzer Kultur- und Tourismusstadträtin Doris Lang-Mayerhofer zum Welttourismustag am Mittwoch. In einer Zwischenbilanz wird nämlich ersichtlich: In den ersten acht Monaten konnte der Linzer Tourismus mit 663.500 Nächtigungen einen neuen Rekordwert verbuchen. Das ist ein Nächtigungsplus von knapp 9 Prozent bzw. 53.000 Nächtigungen mehr als im Vergleichszeitraum des bisherigen Rekordjahres 2019. Einer der Gründe für die erfolgreiche Entwicklung des Linzer Tourismus liegt für Lang-Mayerhofer im Kultur- und Eventangebot der Stadt. Das zeigt auch der Juni mit seinen großen Open Airs und einem All-Time-High von 104.058 Nächtigungen in einem Monat.