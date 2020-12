Trotz erschütternder Todeszahlen marschieren Corona-Gegner jetzt auf.

Rund 50 Gegner der aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen sorgten am Dienstag mit „Grusel-Demonstrationen“ in Linz, Wels, Steyr und Freistadt für großes Aufsehen.Gekleidet in weiße Maleranzügen und schaurigen Gesichtmasken schlurften die Teilnehmer an den vier Standorten zombiehaft durch die Innenstädte.Auf den Schildern um ihren Hals standen Parolen wie „Seid immer gehorsam“, „Selber Denken gefährdet das Allgemeinwohl“ oder „Regelbrecher an die Wand“. Mehr dazu lesen Sie mit oe24plus. Jetzt gleich anmelden!