Hallstatt: Sichtschutz gegen Selfie-Jäger angedacht

Internationaler Drogenring gesprengt: Rechtskräftige Urteile in Korneuburg Mit vier Schuldsprüchen hat am Dienstag in Korneuburg ein mehrtägiger Prozess um den Schmuggel und Verkauf von großen Drogenmengen geendet. Ausgesprochen wurden Gerichtsangaben zufolge drei Haftstrafen im Ausmaß von sieben bis 14 Jahren sowie in einem Fall zwei Jahre teilbedingt.