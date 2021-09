Vor den Augen mehrere Schüler verunglückte ein junger Oberösterreicher tödlich.

Schrecklicher Unfall am Dienstagmorgen in Oberösterreich. Ein 15-Jähriger Mopedlenker krachte auf den Weg in die Schule gegen einen PKW. Obwohl die Rettung innerhalb weniger Minuten vor Ort war, erlag der Jugendliche noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Besonders tragische: Mehrere Schüler des Gymnasiums mussten den tödlichen Unfall mitansehen. Die Unfallursache ist derweilen noch ungeklärt. Die Straße ist bis auf weiteres für die Erhebungen und die Ermittlungen der Polizei gesperrt.