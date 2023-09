Hotel Freigold ist Aushängeschild für OÖ

23 Millionen Euro wurden in das Vorzeigehotel investiert.

Freistadt. In weniger als zwei Jahren wurde das neue Hotel Freigold in Freistadt errichtet. Das Hotel zieht nicht nur optisch die Blicke auf sich, sondern lässt schon jetzt touristisch aufhorchen. Am Freitag fand die feierliche Eröffnung statt. Landeshauptmann Thomas Stelzer und Wirtschafts- und Tourismus-Landesrat Markus Achleitner waren ebenfalls dabei. „Die Gäste können sich auf ein einzigartiges Urlaubserlebnis freuen, das weit über bisherige Angebote hinaus geht. Freistadt und die gesamte Umgebung werden touristisch und wirtschaftlich davon profitieren“, sagen sie am Eröffnungsabend. Das Freigold verfügt über 111 Zimmer. Die Investitionskosten betragen 23 Millionen Euro. Das Hotel bietet einen Sky-Pool und ein Sky-Restaurant in über 30 Meter Höhe.