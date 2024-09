Wohnungsbrand: Hoverboard-Akku explodierte beim Laden

Das Sofa fing sofort zu brennen an.

OÖ. In einer Küche einer Dachgeschosswohnung in Schneegattern explodierte am Donnerstagabend gegen 21.20 Uhr der Akku eines zum Aufladen angesteckten Hoverboardes. Das Sofa fing sofort Feuer. Der Wohnungsbesitzer (47) und seine Lebensgefährtin (44) aus Salzburg schafften es den Brand zu löschen. Den Lichtschein des Feuers bemerkte auch ein Nachbar, welcher sofort zu Hilfe eilte und beim Löschen half.

Die Freiwillige Feuerwehr rückte aus und kümmerte sich um die Nachlösch- und Kontrollarbeiten mittels einer Wärmebildkamera. Die Höhe des Schadens konnte vorerst nicht eingeschätzt werden. Das Paar fuhr in ein Krankenhaus. Ermittlungen laufen.