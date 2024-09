Spaziergänger rettete Hundebesitzerin aus reißendem Bach

Die 58-Jährige war ihrem Hund nachgesprungen.

Die Frau wollte ihren Hund aus dem zweieinhalb Meter tiefen und extrem kalten Wasser holen. Das Tier war zuvor einem Tennisball nachgelaufen und in den Bach gesprungen. Sie schaffte es selbst nicht mehr aus dem Bach und wurde mehrmals unter die Wasseroberfläche gedrückt. Ein Spaziergänger beobachtete die Szenen und eilte ihr zu Hilfe.

Tier und Retter blieben unverletzt

Der 60-Jährige schaffte es die Hundebesitzerin aus dem Wasser zu ziehen. Die 58-Jährige wurde stark unterkühlt ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht, berichtete die Polizei. Der Retter und das Tier kamen unverletzt davon.