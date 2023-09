Immer mehr Kinder sind abhängig von Social Media

Das Land OÖ gab eine Studie zum Medienkonsum von Jugendlichen in Auftrag.

OÖ. Drei Stunden täglich sind 13 Prozent der jungen Teenies zwischen elf und 18 Jahren in der imaginären Welt von TikTok gefangen. Für sie sind die Videos, die sie über ihr Handy sehen, Realität. Wie Klara Humer-Golmayer, Kinder- und Jugendpsychiaterin am Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck, sagt, schütten "Likes" bei den Kindern Dopamin aus, es kommt zum Glücksgefühl und da beginnt das Suchtpotenzial. „Es gibt Jugendliche, wo es eine Tag-Nacht-Umkehr gibt, weil die ständig online sind“, so Humer-Golmayer. In Vöcklabruck sind immer öfter Kinder und Jugendliche in Behandlung, um ihre Sucht in den Griff zu bekommen.