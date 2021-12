Impf-Gegner attackieren Pflegerin

Eine Pflegerin wurde nach einer Corona-Leugner-Demo attackiert.

Braunau. Am Sonntagabend wurde eine Mitarbeiterin der Mobilen Dienste der Volkshilfe in Braunau nach einer Corona-Leugner-Demo von Impf-Gegnern attackiert. Die Frau war gerade am Braunauer Stadtplatz mit einem Klienten fertig geworden und wollte zu Fuß zum nächsten Termin, als junge Demonstranten die Frau in der Dienstkleidung sahen und begannen die Frau zu beschimpfen, wie "orf.at" berichtet. Die Impf-Gegner riefen, sie habe Mitschuld an der Einführung der Impfpflicht. Einer der Männer goss einen Thermosbecher voll Kaffee über die Frau.

Die Pflegerin ging schockiert weiter. Der Vorfall erschütterte die Frau so sehr, dass Angehörige der darauffolgenden Klientin sie später auf dem Heimweg begleiteten. Auch bei der Volkshilfe OÖ ist man schockiert, dass eine Pflegefachkraft aufgrund einer Dienstkleidung aus dem Gesundheitsbereich attackiert wurde. Der Vorfall wurde der Polizei gemeldet.