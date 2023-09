Innviertler Landwirt geriet mit Hand in Förderschnecke

Bruder und Bekannter konnten den schwer Verletzten mit Rohrzange befreien

Als er am Heuboden Kraftfutter in eine Förderschnecke nachschieben wollte, ist am Samstagabend ein 30-jähriger Landwirt aus dem Bezirk Schärding schwer verletzt worden. Der Mann war mit der linken Hand in die Schnecke geraten und eingeklemmt worden, teilte die Polizei mit.

Der Bruder des Landwirts und ein Bekannter hörten die Hilferufe des Verletzten. Es gelang ihnen, die Förderschnecke zurückzudrehen und den Mann mit einer Rohrzange zu befreien. Nach der Erstversorgung wurde der 30-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in das Kepler Uniklinikum nach Linz geflogen.