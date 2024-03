Insolvenz bei Grieskirchner Brauerei - Zukunft ist ungewiss

Der Masseverwalter übernimmt nun, ein erstes Treffen findet am Dienstag statt.

Grieskirchen. Die Grieskirchner Brauerei meldete Montagmittag Insolvenz an. Die Zukunft des Unternehmens ist ungewiss, nachdem Eigentümer Marcus Mautner Markhof bestätigte, dass die Brauerei zahlungsunfähig ist und eine Sanierung ohne Eigenverwaltung anstrebt. Die finanziellen Probleme zogen sich schon über die letzten Monate, die Gehälter für Jänner wurden noch immer nicht ausbezahlt. Hauptursache für die Insolvenz dürften die gestiegenen Energiepreise sein. Es ist bereits das zweite Mal innerhalb weniger Jahre, dass die Traditionsbrauerei in finanzielle Schwierigkeiten geriet, bereits 2020 wurde ein Insolvenzantrag gestellt. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten, wobei Mautner Markhof optimistisch auf eine Sanierung blickt. Der Masseverwalter wird nun die nächsten Schritte einleiten, weitere Erkenntnisse wird ein erstes Treffen am morgigen Dienstag bringen.