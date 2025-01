"Wolf" springt Jogger an: Bevölkerung wird gewarnt

Im Mühlviertel wurde ein Jogger von einem Wolfs(hund) angesprungen. Aktuell ist in dieser Gegend ein Problemwolf zum Abschuss freigegeben.

Oö. In der Gemeinde Windhaag bei Freistadt wurde am 3. Jänner von einem Jogger eine Begegnung mit einem Tier gemeldet. Aufgrund des geschilderten Aussehens und Verhaltens könnte es sich um einen Wolf handeln.

„Wir nehmen den gemeldeten Vorfall sehr ernst. Ob Hund oder Wolf – das Verhalten des Tieres sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Wir bitten die Bevölkerung, insbesondere aber auch die Jäger, daher wachsam zu sein und weitere wichtige Hinweise umgehend an das Land Oberösterreich zu melden“, so Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP) am Donnerstag.

Sie betont aber: „Es ist jedoch auch wichtig, die Emotion herauszunehmen. Angst und Unruhe in der Bevölkerung zu schüren hilft aktuell niemandem. Die Bevölkerung kann sich darauf verlassen, dass das Land OÖ die Lage aufmerksam beobachtet und sofort handeln wird, wenn die Situation es erfordert.“ Das Aufeinandertreffen von Mensch und mutmaßlichen Wolf wird gemäß der oberösterreichischen Wolfsmanagementverordnung als Vergrämung eingestuft.

Wolfssichtung soll gemeldet werden

Im Falle einer Wolfssichtung ersuchen wir um ehestmögliche Meldung (wenn möglich bitte mit Foto- und/oder Videonachweisen) an das Wolfsmanagement des Landes OÖ unter: 0732/7720-118 12 oder per Mail an lfw.Post@ooe.gv.at