Tierquäler schnitt zwei Schafen die Ohren ab!

Im Fall jener verstümmelten Schafe in Vorarlberg - zwei Tieren wurden die Ohren abgetrennt, eines im Gesicht schwer verletzt - kommt ein Veterinär zum Schluss: Das war eindeutig ein Mensch!

Vrlbg. Diese Geschichte aus dem Ländle schockt nicht nur Tierfreunde: Wie berichtet, wurden am vergangenen Sonntag auf einer Wiese (siehe Bild oben) in Riefensberg, Bach, in Richtung Hochlitten drei Zwergschafe mit furchtbaren Verstümmelungen aufgefunden: Eines, Luci, der beide Ohren fehlten, hatte die blutige Attacke nicht überlebt. Auch Wölkchen waren die Ohren abgetrennt worden - lange war nicht, ob das Tier überleben wird, doch mittlerweile ist es auf dem Weg der Besserung. Ein drittes Schaf hat Schnitte im Gesicht. Der Rest der Herde von Sabine D. liegt verängstigt im Stall und darf, bis der Horror aufgeklärt ist, nicht ins Freie.

Das berührende Posting über den schrecklichen Vorfall auf Facebook. © facebook ×

Neueste Infos aus Vorarlberg weisen jetzt in jene Richtung, die oe24 bereits aufs Tapet gebracht hat: Nämlich, dass es sich hier um einen unfassbar brutalen Fall von Tierquälerei handelt. Zu diesem Ergebnis kam laut vol.at auch der ehemalige Landesveterinär, heute Fachtierarzt für Tierhaltung und Tierschutz, Erik Schmid, der den Hof in Riefensberg aufgesucht hat. Die Besitzerin gab danach bekannt:: „Schmid hat festgestellt, dass es sich um glatte Schnitte handelt. Das könne kein anderes Tier gewesen sein. Das war Tierquälerei, sagt er.“

Tierarzt und Ex-Landesveterinär Erik Schmid. © YouTube/TheMarker ×

Auch eine mit der Schafzüchterin befreundete Tierärztin soll zu demselben beunruhigenden Ergebnis gekommen sein, dass hier ein Mensch sein blutiges Unwesen getrieben hat.

Zwar habe das aufgefundene, bereits verendete Schaf Luci Risse aufgewiesen. „Das kann aber auch Tierfraß gewesen sein. Vielleicht ein Fuchs, der das verletzte Schaf aufgefunden hat." Doch alles spricht für einen irren Tierquäler. Die Polizei ist jedenfalls informiert - und hat jetzt ein besonders schauriges Kriminalrätsel zu lösen.