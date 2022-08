Junges Pärchen in OÖ mit Drogenplantage aufgeflogen

Der 25-Jährige hatte bereits seit 2018 mehrere Kilo Hasch sowie andere psychoaktive Stoffe verkauft, wie die Ermittlungen ergaben. Seine 18-jährige Freundin half ihm bei der Aufzucht und Pflege der Cannabispflanzen. Das Pärchen wurde angezeigt.

Kirchdorf an der Krems. Ein junges Pärchen aus dem Bezirk Kirchdorf ist mit einer professionellen Indoor-Aufzucht von Cannabispflanzen aufgeflogen. Der 25-Jährige hatte bereits seit 2018 mehrere Kilo Hasch sowie andere psychoaktive Stoffe verkauft, wie die Ermittlungen ergaben. Seine 18-jährige Freundin half ihm bei der Aufzucht und Pflege der Cannabispflanzen. Das Pärchen wurde angezeigt, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Samstag.

Wegen bestellter Ware im Internet kam der Fall ins Rollen. Bei der Nachschau konnten die Ermittler bereits den starken Cannabis-Geruch wahrnehmen. Im Keller fand sich dann auch die professionelle Indoor-Aufzuchtanlage. Weitere Drogen wie beispielsweise Ketamin, LSD und Kokain sowie selbst angebaute Pilze, sogenannte Magic Mushrooms, wurden ebenfalls in der Wohnung sichergestellt. Das Pärchen selber hatte zudem Ecstasy, Crystal-Meth und Heroin konsumiert.

Die beiden hatten offenbar eine Arbeitsteilung: Während die Freundin sich um die Pflanzen kümmerte, soll der 25-Jährige den Verkauf vorangetrieben haben. Als Motiv nannte er Geldnot. Die Polizei forschte auch mehrere Abnehmer aus. Die Suchtmittelgeschäfte begannen zuerst im Bezirk Steyr-Land und schließlich im Bezirk Kirchdorf.