Doch eines Abends, nachdem er für das Unternehmen noch Weihnachtskekse backte, verschwand er spurlos. Unfall oder Verbrechen? Den ganzen Artikel lesen Sie mit oe24plus. Jetzt anmelden! Seit 21. November um 21.31 Uhr ist Milorad V. wie vom Erdboden verschluckt – zu diesem geradezu mystischen Datum und dieser Uhrzeit schickte der Serbe, der auf der MS Primadonna in Oberösterreich arbeitete, eine letzte Handy-Nachricht an seine Frau Nevenka, die in Novi Sad mit den gemeinsamen vier Kinder lebt.Der Koch, der seit 9 Jahren auf dem Donaukreuzfahrtsschiff (in Lockdown-Zeiten in der Firmenzentrale) beschäftigt war, sollte noch heuer in die Heimat zurückkehrten, weil seine Frau einen lukrativen Job als Buchhalterin gefunden hatte.Doch eines Abends, nachdem er für das Unternehmen noch Weihnachtskekse backte, verschwand er spurlos. Unfall oder Verbrechen? Den ganzen Artikel lesen Sie mit oe24plus. Jetzt anmelden!