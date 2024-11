Krise trifft Voestalpine hart: Gewinn und Umsatz stark gesunken

Der Linzer Stahlkonzern Voestalpine verzeichnete im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024/2025 einen deutlichen Gewinneinbruch. Vor allem die Krise in der Automobilindustrie und Umstrukturierungsmaßnahmen in Deutschland belasten die Bilanz schwer.

Die Voestalpine kämpft mit einem harten Marktumfeld: Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024/25 brach der Gewinn des Linzer Stahlkonzerns um 43 Prozent ein, was einen Rückgang auf 183 Millionen Euro bedeutet. Der Umsatz sank um 5,5 Prozent auf 8 Milliarden Euro. Die schwächelnde Automobilindustrie in Europa und ein schwieriges wirtschaftliches Umfeld belasteten das Unternehmen zusätzlich. Trotz des Gewinneinbruchs will Voestalpine an der angepassten Jahresprognose festhalten. Die Bereiche Bahninfrastruktur und Luftfahrt entwickelten sich gut, doch die Bau- und Maschinenbauindustrie blieb auf einem niedrigen Niveau.