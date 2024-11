Kritik: Heizkostenzuschuss nicht erhöht

SPÖ OÖ fordert eine Erhöhung um 50 Euro.

Noch bis Ende November kann man für diese Saison den Heizkostenzuschuss des Landes beantragen. Die Einreichfrist wurde heuer erstmals vorverlegt und wird vor dem Winter und nicht wie bisher danach im Frühling ausbezahlt. Heizen wurde merkbar teurer, die Förderung wurde jedoch nicht erhöht, lautet eine der Kritik. SPÖ-Klubchefin Sabine Engleitner-Neu will am Donnerstag eine Anfrage im Landtag an Soziallandesrat Christian Dörfel (ÖVP) einbringen. Sie verweist auf Salzburg, wo der Heizkostenzuschuss auf 250 Euro erhöht wurde. Die Grünen stören sich daran, dass sich Schwarz-Blau auf die Schulter klopft obwohl Bundesgeld verteilt wird.