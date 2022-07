Kroatien-Urlauberin fand im Koffer Skorpion-Familie

Die blinden Passagiere nisteten sich im Gepäck der Oberösterreicherin ein.

OÖ. Die Frau aus Natternbach (Bezirk Grieskirchen) kam am Samstag zurück aus dem Kroatienurlaub und hatte ungewollt ein ‚Souvenir‘ mitgebracht. Sie war gerade dabei, ihren Koffer auszupacken, als sie einen kuriosen Fund machte. Eine Skorpion-Mutter samt Jungtieren hatten es sich in ihrem Koffer gemütlich gemacht. Die Urlauberin rief sofort die Tierhilfe Gusental. Die Helfer brachten die Skorpione ins Tierheim Linz. Dort werden sie betreut, bis sie die Rückreise nach Kroatien antreten können. Erst am 30. Juni fand eine Linzerin – ebenfalls nach einem Kroatienurlaub – einen Skorpion in ihrer Wohnung. Das Tier war im Gepäck nach Österreich mitgereist und blieb drei Wochen lang unentdeckt.