Kulinarische Weltreise in der Linzer City

Gastronomen mit internationalem Background kochen am Samstag die besten Speisen aus ihren Heimatländern und bieten sie entlang der Landstraße an.

Linz. Am Samstag werden Linzer und jene, die zum Shoppen auf der Landstraße sind, wieder auf eine kulinarische Weltreise entführt. Zwischen 10 und 17 Uhr bieten Linzer Gastronomen mit internationalen Wurzeln zwischen Taubenmarkt und Ursulinenkirche Köstlichkeiten aus ihren Heimatländern. "Linz ist eine weltoffene und vielfältige Stadt, in der mehr als 100 verschiedene Sprachen gesprochen werden. Diese bunte Vielfalt prägt auch unsere Gastronomie", freut sich Integrationsreferentin Vizebürgermeisterin Tina Blöchl schon wieder auf die internationalen Köstlichkeiten in Linz.