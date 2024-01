Lehrerin arbeitete als "Orgasmus-Päpstin" - Jetzt wurde sie gefeuert!

Eine fristlose Entlassung wegen einer zweiten TikTok-Karriere

Sie ist auf TikTok eine kleine Legende, doch nun ist sozusagen 'Schluss mit Lustig' denn die selbsternannte Orgasmus-Päpstin ist ihren Job los.

Wer ist die Orgasmus-Päpstin?

Sie bezeichnet sich selbstbewusst als die "Sexualitäts-Revolutionärin" und strebt danach, das Liebesleben von Menschen über 45 Jahren neu zu beleben, so ihre eigene Definition. Das Problem besteht darin, dass die 47-Jährige hauptberuflich als Lehrerin in einer kleinen Gemeinde in Oberösterreich arbeitet. Neben ihrer Tätigkeit als Lehrerin absolviert sie eine Ausbildung zur Energetikerin und beabsichtigte, in den sozialen Medien aktiv zu werden, um Menschen dabei zu unterstützen, eine erfrischende Perspektive auf ihre Sexualität zu entwickeln, ohne auf Nacktbilder oder pornografisches Material zurückzugreifen.

Job verloren wegen TikTok

Laut Informationen der "Krone" hat die Bildungsdirektion Oberösterreich jedoch Bedenken geäußert was die Vereinbarkeit von "Hobby" und "Beruf" anbelangt und die Frau fristlos entlassen. Die Lehrerin ist jedoch nicht gewillt, dies hinzunehmen, und hat rechtliche Schritte gegen ihre Entlassung eingeleitet.