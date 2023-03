Leiche gefunden: Mann stand zuvor brennend am Balkon

Nach einer Explosion musste in Wels ein Hochhaus evakuiert werden. Während der Löschmaßnahmen entdeckten die Einsatzkräfte eine Leiche – es handelt sich vermutlich um jenen Mieter, der zuvor brennend am Balkon gesichtet wurde.

In der Nacht auf Freitag kam es in Wels zu einem Feuerwehr-Großeinsatz: Zeugen berichteten den eintreffenden Einsatzkräften, dass sie zuvor eine brennende Person auf dem Balkon eines Mietshauses gesehen hatten. Die Person war zurück in die Wohnung gelaufen – danach gab es eine Explosion.

Die Feuerwehr musste das gesamte Wohnhaus (insgesamt 25 Personen) evakuieren, denn der Qualm schnitt teilweise den Fluchtweg übers Stiegenhaus ab. Bei den Löscharbeiten wurde dann die Leiche eines Mannes entdeckt – vermutlich handelt es sich um den 62-jährigen Mieter. Laut Nachbarn war der ehemalige Sprengmeister schwer krank – es dürfte sich um eine Verzweiflungstat gehandelt haben.

Hilfe bei Suizidgedanken



Wenn Sie unter Suizidgedanken leiden, dann suchen Sie sich Hilfe! Die telefonische Notrufnummer ist täglich 24 Stunden für Sie erreichbar unter der Nummer 142 (kostenlos vom Festnetz und Handy!) Weitere Informationen mit Hilfsangeboten für Personen mit Selbstmordgedanken und deren Angehörige und Hilfseinrichtungen in Österreich finden Sie hier: www.suizid-praevention.gv.at