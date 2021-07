Leichtmotorrad-Lenker crasht in Pflock – 17-Jähriger tot

Junger Niederösterreicher verunglückte in Oberösterreich tödlich.

Grein. Ein 17-Jähriger aus Amstetten ist am Dienstag in Grein (Bezirk Perg) tödlich verunglückt. Er fuhr um 12.00 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf der Greiner Straße (B119) Richtung Grein, kam in einer Kurve zu Sturz und prallte gegen einen Leitplankenpflock. Nachkommende Lenker verständigten die Einsatzkräfte.

Trotz Reanimationsversuchen verstarb der 17-Jährige noch an der Unfallstelle, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich.