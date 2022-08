× Lenker crasht gegen Baum – 16-jähriger Beifahrer tot

Der Lenker kam nach Polizeiangaben von der L532 ab und prallte gegen einen Baum. Beide Insassen wurden aus dem Wagen geschleudert; das Auto wurde durch den Aufprall in zwei Teile zerrissen.

Oftering. Ein schreckliches Bild hat sich Ersthelfern und den Einsatzkräften in der Nacht auf Donnerstag auf einer Straße in Oftering (Bezirk Linz-Land) geboten: Ein folgenschwerer Unfall forderte ein Todesopfer und einen Schwerverletzten.

Ein 16-Jähriger ist als Beifahrer eines 19-jährigen Pkw-Lenkers in Oftering (Bezirk Linz-Land) in der Nacht auf Donnerstag bei einem Unfall getötet worden. Der Lenker kam nach Polizeiangaben aus ungeklärter Ursache von der L532 ab und prallte gegen einen Baum. Beide Insassen wurden aus dem Wagen geschleudert; das Auto wurde durch den Aufprall in zwei Teile zerrissen.

Der Fahrzeuglenker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Wels-Grieskirchen gebracht, wie die Polizei berichtet. Für den Beifahrer kam jede Hilfe zu spät – der Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen.