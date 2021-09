Eine 38-jährige Frau wurde in Ried tot aufgefunden. Eine Obduktion wurde angeordnet.

Eine 27-Jährige aus dem Bezirk Ried wollte am Donnerstagabend eine 38-jährige Bekannte in Ried besuchen. Da diese aber die Wohnungstüre nicht öffnete und nur ihre zweijährige Tochter zu hören war, wurde die Tür von der Feuerwehr Ried aufgebrochen.

Dabei wurde die 38-Jährige um 20:15 Uhr tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ried wurde eine Obduktion angeordnet. Die Tochter wurde in Begleitung einer Familienangehörigen in das Krankenhaus Ried gebracht.