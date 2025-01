Streit im Bus: Fahrgast schießt Kontrahenten nieder

Mitten Linz wurde ein Mann auf offener Straße angeschossen. Eine Großfahndung nach dem Täter läuft.

Ein Mann ist Dienstagvormittag in Linz bei einer Bushaltestelle von einem anderen angeschossen worden. Die beiden sollen zuvor im Bus in Streit geraten sein. Nachdem sie ausgestiegen waren, eskalierte die Situation und einer der beiden schoss auf den Kontrahenten, so die ersten Infos der Polizei, die damit einen Bericht des ORF Radio Oberösterreich bestätigte.

© TEAM FOTOKERSCHI / BILAL AHMETOVIC ×

Das Opfer - ein 39-jähriger Tschetschene - wurde ins Spital gebracht, befinde sich aber nicht in kritischem Zustand. Die Suche nach dem flüchtigen Täter dauerte zu Mittag noch an. Die Polizei ist unter anderem mit einem Hubschrauber im Einsatz.