Masters of Dirt: Zusatzshows für Stunt-Fans

Jetzt Tickets als Weihnachtsgeschenk sichern.

OÖ/Salzburg. Der Ansturm auf die Tickets für die Masters of Dirt-Shows in Salzburg und Linz waren riesig, weshalb Mastermind Georg Fechter nur wenige Tage vor Weihnachten Zusatzshows bekannt gab. Für die Masters of Dirt Show in Linz (28. April 2024 um 14 Uhr) und Salzburg (24 März 2024 um 14 Uhr) sind die Tickets ab sofort erhältlich. Die Freeride-, Motocross- und BMX-Show verspricht erneut unvergessliche Stunden voller Action, Adrenalin und Unterhaltung. Mit dabei sind die weltbesten Freestyle-Athleten. Auf Mountainbikes, BMX-Bikes, FMX-Bikes, Snowmobiles, Quads und einem Buggy wagen sie sich erneut über meterhohe Schanzen und setzen die Grenzen der Physik außer Kraft. ÖSTERREICH verlost Tickets für beide Shows. Zum Gewinnen ein Mail an ooegewinn@oe24.at schicken und dabei sein.