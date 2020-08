Messerstecher wollte sich mit Spülmittel Leben nehmen

Ein 21-Jähriger sitzt in Haft, weil er seine Ex (19) mit einem Messer lebensgefährlich verletzte.

OÖ. Eine junge Mutter (19) war am 17. August im Stiegenhaus ihres Wohnhauses in Wels von ihrem Ex (21) abgepasst, in den Keller gezerrt und mit einem Messer schwer verletzt worden. Sie überlebte den Angriff.

Der Exfreund wurde verhaftet. Die Trennung dürfte kurz vor der Tat stattgefunden haben. In U-Haft versuchte sich der Neuinsasse nun das Leben zu nehmen, indem er Spülmittel und Bodenreiniger trank – insgesamt zwei Liter –, die den Häftlingen zum Reinigen ihrer Zellen zur Verfügung stehen. Der 21-Jährige kam mit schweren Verätzungen ins Spital, überlebte und soll heute wieder zurück in seine Zelle geführt werden.

Hochgestuft. Die Staatsanwaltschaft Wels hat den Fall von absichtlich schwerer Körperverletzung auf Mordversuch hochgestuft. Verteidigt wird der Tatverdächtige von Anwalt Michael Lanzinger. „Mein Mandant ist von Beginn an geständig gewesen“, sagt Lanzinger und geht von einer „emotionalen Ausnahmesituation“ aus. Im Hintergrund soll bereits vor der Tat ein Obsorgestreit getobt haben.L.Eckhardt