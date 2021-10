Nach Auto-Crash mit Zug: Jetzt auch Ehefrau gestorben

Der 88-jährige Autolenker war bereits am Unfallort gestorben – jetzt erlag seine Ehefrau (86) ihren Verletzungen im Spital.

Ebensee. Einen Tag, nachdem ein 88-jähriger Autolenker in Ebensee (Bezirk Gmunden) bei einer Kollision mit einem Zug ums Leben gekommen war, ist am Mittwoch auch seine mitfahrende 86-jährige Ehefrau im Krankenhaus gestorben. Der Mann war an einem unbeschrankten Bahnübergang direkt vor einem herankommenden Regionalzug auf die Gleise gefahren und der Wagen wurde erfasst. Der Pensionist starb noch am Unfallort, die Frau erlag im Spital ihren Verletzungen, so die Polizei.