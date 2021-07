Nach Giftgas-Katastrophe folgt nun die nächste Tragödie.

Nach dem Kohlenmonoxid-Unfall in Lasberg in Oberösterreich, bei dem zwei Kinder im Alter von 3 und 5 Jahren getötet wurden, kämpft nun die Mutter (32) um ihr Leben. Sie wurde in einer Spezialklinik in Regensburg, bei einem Routine-Test positiv auf Corona getestet. Das Ergebnis wurde mittels Schnelltest bekannt. Ein PCR-Test-Resultat liegt in zwei Tagen vor. Der ganze Ort steht immer noch unter Schock nach dem schweren Unfall. Die Trauer ist groß.